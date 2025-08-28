Desmienten que comer quirquincho pueda contagiar de lepra

Hace pocas horas, trascendieron los dichos de un veterinario quien alertó que se habían dado casos en Salta de lepra, producto de consumir carne de quirquincho, un animal protegido, dándose la enfermedad por una bacteria en la carne mal cocida de esta criatura en peligro de extinción.

¿Esto podía ser verdad? ¡Para nada! Así lo pudo saber InformateSalta al conversar con la doctora Emilce Tapia, el programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario (EDIS), quien descartó que los casos de lepra registrados en la provincia estén vinculados a tal “causal”.

“Primero, es un animal protegido el quirquincho, y luego, decir que hay casos de lepra en Salta por consumirlos es una información errónea, todos los pacientes que hay con lepra son de contacto humano, no es cierto que fuera por consumir o manipular quirquinchos”, sentenció.

Aquí recordó un poco de historia, mencionando un viejo caso que vinculó la cuestión con hechos de lepra en Estados Unidos en 1975, como posteriormente un estudio del 2002 en Brasil el cual “no comprobó que comiendo la carne se pueda contagiar… ¡además que nadie la va a consumir cruda!”, subrayó.

Otro tema es que el ser humano tiene 90% de protección e inmunidad contra la lepra, como así que “la forma de contagio es con contacto continuo y extenso”. A modo de ejemplo, puntualizó que “nuestros pueblos consumieron quirquinchos por siglos, pero no hay pacientes originarios con lepra, no tenemos ninguno en nuestros registros”.

“Actualmente tenemos 18 pacientes bajo tratamiento, los cuales les estamos dando de alta”