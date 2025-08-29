¡Peligro! Alertan por un finde con condiciones "ideales" para incendios

¡Atención, salteños! En las últimas horas se ha emitido una alerta de riesgo de incendios para este fin de semana, con la combinación de vientos, baja humedad y altas temperaturas creando el escenario perfecto para la propagación del fuego. Ante este panorama, las autoridades piden a la ciudadanía extremar las precauciones y denunciar a cualquier persona que encienda fuego de manera irresponsable.

El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, señaló a El Tribuno que más del 95% de los incendios son provocados por la mano del hombre. La densidad poblacional en zonas rurales y urbanas, junto con la presencia de terrenos baldíos con pasto cubano, es una combinación letal que favorece el inicio y la propagación de los focos, como ocurrió el pasado viernes con múltiples incendios en el Valle de Lerma.

La Municipalidad de Salta, a través de la Patrulla Ambiental, ha intensificado la vigilancia y ya ha logrado detectar a un grupo de cinco personas que se encontraban generando fuego en un predio cercano a la avenida Gaucho Méndez, todo siendo detenidos por la Policía, sancionados y multados.

Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta, Ernesto Flores, detalló que las zonas más recurrentes para los incendios son el sur y sudoeste de la ciudad. Esto se debe a que son áreas semi-rurales, con grandes campos y terrenos baldíos que, en crecimiento, acumulan pasto cubano, el cual se propaga con facilidad. Además, se han detectado incendios en las orillas de los ríos, donde personas queman basura, lo que puede generar fuegos subterráneos.

En ese contexto, para este fin de semana s se ha establecido una distribución estratégica de las cisternas y los reservorios de agua, con el objetivo de responder de forma más ágil a cualquier emergencia. Toda la coordinación se centraliza en el Comité de Emergencia Municipal, que funciona de forma permanente, con la Patrulla Ambiental y el Centro de Coordinación Operativa (911) trabajando de manera articulada.

"Está todo dispuesto, pero la gente prende fuego y con el viento se propagan. Es conciencia de la gente", expresó Vilchez, quien concluyó que están trabajando para crear un cambio de conciencia generacional, llevando el mensaje a los más jóvenes a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Ambiente.

Se espera que la situación mejore la próxima semana, con la llegada de la Tormenta de Santa Rosa, descenso en la temperatura y aumento de la humedad.