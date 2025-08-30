Taylor Swift va por un récord de Lionel Messi: ¿Podrá superar la foto más popular de Instagram?

El universo de Instagram podría tener un nuevo duelo inesperado: la foto de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en 2022 frente a la reciente publicación de Taylor Swift, quien anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y revolucionó absolutamente todo.

Aquella postal del 10 argentino se convirtió en la imagen más likeada de la historia de la aplicación, alcanzando 75 millones de “me gusta”. Ahora, la estrella estadounidense aparece como la única figura capaz de acercarse a ese récord gracias al poder de sus seguidores, conocidos como “swifties”.

Este 26 de agosto, Swift sorprendió al mundo con una publicación íntima en la que compartió cinco imágenes de la propuesta de casamiento, mostrando el anillo y la ambientación especial del momento. El posteo no solo fue acompañado por un texto cargado de humor (“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”), sino también por su propia canción “So High School”.

El récord que el anuncio de Taylor Swift no pudo sacarle a Messi

En menos de 24 horas, la publicación superó los 28 millones de likes y fue compartida millones de veces, desatando una verdadera revolución digital. La diferencia con la foto de Messi aún es muy grande, pero el dato que entusiasma a los seguidores de la cantante es la velocidad con la que crecen las interacciones.

Las redes sociales se inundaron de mensajes, memes, videos y homenajes que celebran el compromiso, consolidando la idea de que Swift no solo es un fenómeno musical, sino también cultural y social. Su vida privada, generalmente alejada de la exposición pública, se convirtió en el foco absoluto de los medios y de internet.

Más allá de las cifras, el hecho de que un anuncio personal pueda competir con la imagen más icónica del deporte moderno habla de la magnitud de ambos personajes. Messi representa la culminación de un sueño colectivo en Argentina y en millones de fanáticos del fútbol, mientras que Swift encarna la fuerza de una comunidad global de fans que sienten que acompañaron cada etapa de su vida emocional a través de sus canciones.

Por ahora, la «Pulga» mantiene un margen cómodo al frente, pero la batalla digital recién comienza. Será cuestión de días para saber si la unión entre la música y el deporte puede generar un hito inesperado en Instagram, o si la imagen del capitán argentino seguirá reinando como la más legendaria de la plataforma.

