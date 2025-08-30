Reintegros en supermercados para jubilados: Requisitos para acceder a este beneficio de ANSES

A partir del 1° de septiembre, los jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a una serie de beneficios diseñados para mejorar sus ingresos y facilitar las compras diarias. Estos beneficios incluyen reintegros exclusivos en supermercados y rendimientos diarios en sus cuentas bancarias.

Reintegros en compras de supermercados

Una de las principales medidas es el reintegro del 5% en compras realizadas de lunes a viernes, hasta el 30 de septiembre, en supermercados adheridos. El beneficio tiene un tope de $5.000 por usuario, por semana, y se aplica a pagos realizados con tarjetas de débito Mastercard y crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, a través de la app "BNA+ MODO".

Los supermercados adheridos a esta promoción incluyen Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Este reintegro se acumula con las promociones vigentes, lo que permite a los beneficiarios acceder a descuentos adicionales.

Beneficios adicionales: rendimiento diario en cuentas

Además del reintegro en supermercados, los jubilados y pensionados podrán acceder a un rendimiento diario en las cuentas bancarias. Sin necesidad de realizar trámites adicionales, el saldo de las cuentas comenzará a generar intereses automáticamente a una tasa del 32% TNA, con un tope de saldo de $500.000. Este rendimiento extra busca mejorar la capacidad de ahorro de los beneficiarios de forma sencilla y segura.

Requisito clave: la app BNA+

Para acceder a estos beneficios, es obligatorio contar con la aplicación BNA+, desde donde se gestionarán los descuentos, reintegros, la acreditación diaria de intereses y otras promociones, como las de Semana Nación. Actualmente, solo el 60% de los jubilados y pensionados que cobran a través del Banco Nación tienen instalada la aplicación, por lo que se recomienda descargarla cuanto antes.

Cómo descargar la app BNA+

El proceso de descarga de la app BNA+ es gratuito y sencillo, y puede realizarse desde cualquier celular con el DNI del usuario. Además, para aquellos que necesiten asistencia, existe un simulador y una guía de uso disponible en el sitio web mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS.

Con este beneficio, ANSES y Banco Nación buscan mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, facilitando su acceso a productos de consumo diario de manera más accesible y rentable.