Cayó un 13% el patentamiento de automóviles en agosto

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) registró una caída de los patentamientos de vehículos en el país. Aun así, apuntan que viene siendo un positivo 2025.

Según el organismo, los vehículos patentados en agosto del 2025 alcanzaron las 54.664 unidades.

El registro interanual es positivo, expresando una importante suba del 31,7% en relación a los 41.507 coches patentados en agosto del 2024, pero la comparación con julio de este año reveló una significativa caída: 13%, en relación a las 62.821 unidades patentadas en ese período.

En los primeros ocho meses del 2025, se patentaron 444.041 vehículos, un crecimiento del 65,6% en relación a enero-agosto del 2024, cuando sólo hubo 268.078 coches patentados.

"La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre. De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad", explicó Sebastián Beato, presidente de ACARA.