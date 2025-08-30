Condenan a 7 años de privación de libertad al adolescente que asesinó al senador colombiano Miguel Uribe Turbay

El adolescente que asesinó al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue condenado este miércoles a 7 años de privación de libertad, informó la Fiscalía General de Colombia.

"La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada", indicó la Fiscalía en un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.