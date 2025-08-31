Corrientes: El oficialismo asegura que no habrá segunda vuelta, el peronismo afirma que ingresó al balotaje

Mientras el oficialismo provincial, a través del frente Vamos Corrientes asegura que ganó en primera vuelta, el frente justicialista, Limpiar Corrientes, afirma que ingresaron a la segunda vuelta.

A esta hora no hay resultados oficiales que se comenzarán a mostrar a partir de las 21:00 como lo establece la Cámara Electoral de esta ciudad del Litoral. El resultado oficial se conocería hacia la media noche

El intendente de Ituzaingo y candidato a gobernador juan Pablo Valdés, hermano del gobernador Gustavo Valdés, aseguró que llegó al porcentaje necesario para evitar la segunda vuelta. Mientras que el intendente de Paso de los Libres Marín Ignacio Ascua que aspira a la gobernación aseguró que “estamos en segunda vuelta porque el oficialismo no alcanzó el 40 % “.

De haber segunda vuelta, ésta tendrá lugar el 21 de septiembre.

Como se publicara en ediciones anteriores, en Corrientes se eligió gobernador, vicegobernador, 15 diputados provinciales, 5 senadores provinciales, 73 intendentes y concejales.

“Ganamos”

Ni bien se cerraron los comicios el gobierno de la provincia se atribuyó la victoria de las elecciones y, además, su vocero aseguró que “no habrá segunda vuelta”.

En tanto que Ascuá aseguró que quedó segundo y que sí habrá balotaje. “Estamos en segunda vuelta”.

De su parte la Libertad Avanza (LLA) emitió un comunicado donde se pide tranquilidad a los dirigentes, tras el cierre del acto electoral de este domingo.

¿Dinero por un voto?

El candidato a intendente de la ciudad de Saladas por el Frente ECO, Rolando Billordo, denunció que el jefe comunal de esa localidad correntina, Noel Gómez, se encontraba este domingo por la mañana ofreciendo dinero a los vecinos del barrio Vélez Sarsfield a cambio de que voten a su favor, en el marco de las elecciones provinciales.

La acusación fue expuesta por Billordo a través de su cuenta personal de Facebook y la misma dice que "en el día de la fecha siendo a las 14.26, quien manifestó que en horas de la mañana fue alertado por vecinos del barrio Vélez Sarsfield, los cuales le informaron que el actual intendentes municipal Noel Gómez, se encontraba ofreciendo la suma de $10.000 a $30.000 a cambio de un voto".

Según especifica el diario Época el escrito también expone que "el denunciante se hizo presente en el lugar junto a otras personas y al mismo tiempo junto con representantes de otros partidos políticos, quienes constataron la presencia del intendente Noel Gómez, quien tenía una mochila color escura sobre su espalda. Este al ver la presencia de varios vehículos y de los vecinos que salían de su casa para ver qué estaba ocurriendo, fue ahí que Gómez dejó de recorrer el barrio. Luego se hizo presente un vehículo particular que llevó del lugar al intendente, dejando su vehículo particular estacionado que posteriormente fue retirado por su chofer", cierra la denuncia que fue comunicada a la fiscal electoral, Mónica Espíndola.