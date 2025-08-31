Robo y sorpresa: Hicieron un boquete para entrar a un banco y encontraron la caja fuerte vacía

Un intento de robo en un banco causó sorpresa entre los vecinos de la ciudad bonaerense de Zárate. Los ladrones entraron a través de un boquete que hicieron en la pared del patio luego de cortar la luz del lugar. Sin embargo, no pudieron llevarse nada porque la caja fuerte estaba vacía.

Ocurrió esta madrugada en la esquina de Belgrano y Brown, donde los asaltantes realizaron una maniobra planificada para acceder a la bóveda principal.

Fuentes policiales precisaron que los delincuentes desconectaron el sistema de cámaras de seguridad y rompieron uno de los dispositivos, con la intención de borrar cualquier rastro y registro de su presencia en el lugar.

El modus operandi incluyó varias acciones coordinadas. Para abrir la caja fuerte, le pegaron una patada a la puerta y lograron acceder a la zona donde guardan dinero y objetos de valor.

También rompieron el tensor de seguridad y taparon un sensor con un cartón para evitar que suene la alarma. Además, barretearon una ventana que también da al patio.

Los delincuentes continúan prófugos, mientras que los policías de Zárate realizan algunos rastrillajes en la zona y analizan las cámaras de seguridad cercanas para poder identificarlos.

También revisaban todas las imágenes previas al hecho para dar con los sospechosos y reconstruir el recorrido previo al ingreso al banco, indicaron fuentes policiales. (TN)