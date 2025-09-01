Piden juicio para un hombre que apuñaló y mató a un hombre en la vía pública

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, para Ariel Matías Rodas como autor del delito de homicidio simple.

En la misma causa, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde el juez de Garantías 2 del distrito Centro, confirmó la prisión preventiva dictada oportunamente para el acusado.

La investigación se inició tras el reporte del fallecimiento de un hombre de 67 años, ocurrido la noche del domingo 25 de mayo, en la intersección de las calles República Argentina y Ecuador, en la ciudad de Salta.

Según consta en las actuaciones, la víctima fue lesionada con un arma blanca, y falleció como consecuencia de un shock hipovolémico secundario por herida de arma blanca.

Personal de la Unidad de Investigación UGAP logró individualizar al acusado como sospechoso de haber sido el autor del ilícito, y se procedió a su detención.