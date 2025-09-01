La CGT va a elecciones y desde Salta comparten el llamado a "la unidad"

Fue hace unos días cuando el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) oficializó el cronograma electoral para la renovación de sus autoridades, marcando el inicio de un proceso clave en medio de un contexto político y económico complejo.

El 18 de septiembre, el Comité Central Confederal se reunirá para convocar al congreso del 5 de noviembre, que se llevará a cabo en el estadio de Obras Sanitarias, donde se elegirán los nuevos líderes de la central obrera, en medio de un llamado a la unidad que se reiteró con notoriedad.

En ese contexto y buscando la bajada local, InformateSalta conversó con Carlos Rodas, titular de La Bancaria y de la CGT Seccional Salta, quien compartió este llamado a la unidad, pensando en que deben acompañar a los trabajadores, en medio de una quita de derechos por parte del Gobierno Nacional, según apuntó.

“Ya habíamos tomado conocimiento del cronograma, ahora formalmente de cómo haremos con las regionales del país y, en Salta, estamos muy bien, muy tranquilos”, comentó primeramente destacando que este proceso se da “con un futuro venturoso de cara ante los grandes conflictos que se vienen, con este Gobierno Nacional que afecta al tejido de los trabajadores y salteños”.

Sobre el llamado a la unidad que se pidió a nivel nacional, Rodas lo compartió. “Es muy importante la unidad, siempre hemos mencionado que el único camino es la unidad, no como amontonamiento de personas, sino de ideales, a los de nuestros grandes líderes”, enfatizó antes de protestar contra el gobierno de Javier Milei, el cual “está quitando la mayoría de los derechos conquistas, con la pluma están queriendo romper la democracia y la república”.

Por último, el candidato de Fuerza Patria se refirió a las elecciones venideras, ponderando el espacio que comparte con Juan Manuel Urtubey, rumbo al congreso. “Veo un panorama positivo con la participación del movimiento obrero acompañando a Urtubey, él tiene la experiencia para llevarnos por la senda de una Salta pujante, para poner de pie a los sectores sociales”, concluyó.