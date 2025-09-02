Piden investigar a una concejal de Tartagal por presunta defraudación de fondos

En los últimos días los ciudadanos de Tartagal posaron sus ojos en el Concejo Deliberante debido a que el órgano legislativo resolvió avanzar con la creación de una Comisión Investigadora Especial que buscará determinar la eventual responsabilidad de la concejal María Margarita Rauch en una compleja trama por presunta defraudación de fondos del Programa Nacional Acompañar, destinados a mujeres en situación de violencia de género.

La propia edil sostuvo que se trata de una maniobra de persecusión política y aseguró que no tiene problemas en que se arme la comisión de investigación, según publicó ElNuevoDiario.

Raucho reconoció que existe una causa en la Justicia Federal vinculada a su gestión, pero remarcó que nunca fue citada.

Si bien la investigación judicial no tiene a Rauch como imputada, el pedido de los concejales oficialistas se centra en determinar si, como máxima responsable del área de Desarrollo Humano, omitió controles, encubrió maniobras o tuvo alguna participación en los hechos.