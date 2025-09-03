Buenos Aires advirtió por las condiciones de seguridad para el cierre de campaña de Milei

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, alertó que las condiciones de seguridad no están garantizadas para la realización del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, previsto para este miércoles, con la participación del presidente de la Nación, Javier Milei.

El funcionario bonaerense señaló que el lugar elegido para el evento (una cancha de fútbol de un club barrial) presenta “múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad”, lo que representa un riesgo tanto para los asistentes como para el mandatario, alertó en una entrevista con Infobae.

Según Alonso, el lugar no posee un perímetro cercado, está lleno de escombros y tiene una infraestructura rudimentaria, propia de un “potrero del conurbano”, donde las condiciones no son aptas para un evento de esta magnitud