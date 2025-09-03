"Un accidente con un fierro", más testimonios en el juicio complican a la madre de Leonel

La audiencia de este martes en el juicio por el homicidio del niño de 11 años, Leonel Francia, se centró en una nueva ronda de testimonios, incluyendo la declaración de más testimonios que brindaron detalles reveladores sobre la relación del menor con su madre.

¿Cuáles son la novedades? Según la información compartida por el sitio Fiscales Penales, durante la jornada de este martes el Tribunal de Juicio de la Sala I escuchó a tres testigos en total. La ronda de declaraciones se inició con la exposición de una vecina del barrio Solidaridad, quien solicitó declarar sin público en la sala. Su testimonio se centró en la relación y la dinámica entre el niño y su madre, lo que arrojó luz sobre el entorno en el que vivía el menor.

El segundo turno fue para una médica que se encontraba de guardia en el hospital Papa Francisco el día en que Leonel llegó sin vida. La profesional relató los esfuerzos de reanimación que se llevaron a cabo junto a otra colega y describió el diálogo que mantuvo con la madre del niño como “confuso”.

La médica también sostuvo que la acusada le manifestó que, en su ausencia, el niño habría sufrido un “accidente con un hierro” y que, al regresar a la casa, lo encontró con malestar en la cama. Al agravarse los síntomas, según la versión de la madre, decidió trasladarlo al centro de salud.

La tercera en declarar fue una licenciada en Trabajo Social que forma parte del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Ella fue la encargada de elaborar un informe social y realizar entrevistas a vecinos y familiares directos, así como a docentes y al padre del menor.

En su testimonio, la profesional destacó que la mayoría de las personas entrevistadas refirieron conocer la rigurosidad con la que la acusada trataba a su hijo. Algunos incluso manifestaron tener conocimiento de castigos físicos y de la imposición de tareas en el negocio familiar que excederían las capacidades del menor.

Finalizados los testimonios, los jueces dispusieron cuarto intermedio hasta el martes a las 9.00 hs., para continuar con la ronda de testigos.