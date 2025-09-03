Llenar el tanque en Salta cuesta hasta $4.800 más caro que hace un mes

El bolsillo de los automovilistas salteños volvió a sentir el impacto de los aumentos en los combustibles. Entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre, los precios de la nafta registraron nuevas subas que encarecieron de manera considerable el costo de llenar un tanque de 50 litros.

La nafta Súper pasó de $1.346 a $1.441 por litro, lo que significa $95 más en apenas un mes. En consecuencia, cargar un tanque completo cuesta $4.750 más caro que en agosto.

En el caso de la nafta Infinia, el litro subió de $1.569 a $1.661, es decir, $92 de diferencia. Traducido a un tanque de 50 litros, el incremento es de $4.600 adicionales.

En resumen, llenar el tanque de Súper se encareció casi $4.800, mientras que hacerlo con Infinia cuesta alrededor de $4.600 más que a comienzos de agosto.