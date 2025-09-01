Septiembre arrancó con suba de combustibles por aumento de impuestos

El Gobierno nacional anunció el viernes una actualización de los impuestos que gravan a los combustibles, lo cual empezaría a repercutir en el valor de la nafta desde el 1 de septiembre.

El móvil de CNN Radio Salta se acercó a la YPF Jacarandá donde pudo verificar esta suba, con incrementos que no superaron los $20.

En el caso de la Nafta Súper tuvo un incremento de $11, costando a finales de agosto $1.430 alcanzando este nuevo mes $1.441.

Nafta Infinia pasó de $1.651 a valer $1.661, con un aumento de $10, mientras que Diesel 500 mantuvo su valor en $1.485. Con respecto a Infinia Diesel aumentó $12, pasando de $1.651 a $1.663.

Estas subas responden a los incrementos tanto en el tributo sobre los combustibles líquidos como en el impuesto al dióxido de carbono.