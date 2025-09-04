Adultos mayores tendrán 50% de descuento en la renovación de la Licencia de Conducir en Salta

La Municipalidad de Salta anunció que los adultos mayores contarán con un 50% de descuento en la renovación de la Licencia de Conducir, medida que busca facilitar y agilizar el trámite a quienes superan los 70 años, grupo que debe renovar el carnet anualmente.

Según informó la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, el proceso ahora será más simple y rápido. Podrá iniciarse en la página web oficial de la Municipalidad o de manera presencial en el Centro de Emisión de Licencias (CEL) de calle Santa Fe 545, presentando el DNI y la última licencia.

“El proceso de renovación de licencia de adulto mayor dejó de ser burocrático y engorroso. El nuevo formato prioriza la atención amable y veloz, solo deben cumplirse pasos que acrediten que la persona está en condiciones de conducir”, explicó el secretario del área, Matías Assennato.

Entre las modificaciones, se destaca que los adultos mayores ya no deben rendir examen teórico ni práctico, ni realizar cursos extensos. El trámite actual exige únicamente un estudio psicofísico, una charla breve de 10 minutos con recordatorio de la normativa vigente y una vuelta a la manzana con un instructor, que dura alrededor de cinco minutos y permite evaluar reflejos y motricidad fina.

El nuevo sistema fue bien recibido por los usuarios. “Esto nos facilita mucho a los mayores, además los instructores brindan una gran atención. El trámite que antes tardaba horas y horas, ahora en 20 minutos lo terminamos”, expresó Susana, una de las primeras beneficiarias de la iniciativa.

Con esta medida, la Municipalidad busca garantizar la seguridad vial y reducir la carga burocrática para los adultos mayores, al mismo tiempo que reconoce su trayectoria al volante.