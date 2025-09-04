¡Regresa Murillo! El periodista vuelve al aire este lunes con su MuriShow

El reconocido periodista Daniel Murillo volverá al aire este lunes 8 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, con su programa MuriShow por la 98.7 FM y "Dix", el streaming de "Canal 10".

La noticia llega tras varios días de expectativa, luego de su reciente salida de Radio Infinito 96.5 de Salta.

Murillo es conocido por su estilo crítico y fue quien destapó el escándalo que derivó en la expulsión del ahora exconcejal Pablo López por denuncias de violencia sexual y económica.

Con su regreso, Murillo retoma su clásico horario matutino, con el anuncio de continuar ofreciendo noticias, entrevistas y análisis sobre la actualidad local.