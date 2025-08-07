Otro concejal electo de La Libertad Avanza envuelto en un escándalo

Hoy el periodista Daniel Murillo colega de FMInfinito dio a conocer que el concejal electo por la Ciudad de Salta, Rodrigo Quinteros se hizo presente en los estudios de la radio en dónde el concejal tendría un programa. Quinteros fue acompañado por la también concejal electa Florencia León y al menos 4 militantes libertarios, de acuerdo al periodista, estos interrumpieron el programa que estaba realizando.

A través de un video difundido en redes sociales se puede ver al edil atacar al periodista al que acusó: "Sos un cagón Murrillo, pegame si tenés huevos", "sos un pelado cagón". A los agravios el periodista respondió pidiendo que se vaya de la radio, mientras la discusión escalaba de tono.

En redes sociales Quinteros aseguró que presentó una denuncia contra Murillo por "instigación a cometer un delito" mientras que el periodista Murrillo aseguró que el concejal "buscó claramente una reacción agresiva". En el mismo marco explicó que "el jueves 31 de julio, un paquete dirigido a Murillo fue dejado en la radio. Contenía mensajes amenazantes vinculados a la pauta, un consolador y un paquete de harina".

De esta forma otro integrante de La Libertad Avanza se ve envuelto en la polémica que inició tras la denuncia al concejal Pablo López por solicitar favores sexuales por la condonación de una deuda, y siguió con la concejal electa Erica Rivas quien tendría relación con la empresa Contemax a quien se responsabiliza por el incendio en Barrio 20 de Junio en dónde decenas de familias perdieron todo.