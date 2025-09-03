"Hay que disfrutarlo", la emoción de Scaloni por el último partido de Messi

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, anticipó lo que será el emotivo encuentro contra Venezuela en el Estadio Monumental, un partido que marca la despedida de Lionel Messi en un encuentro oficial en suelo argentino. Durante la conferencia de prensa, Scaloni se refirió a la importancia del capitán y no pudo contener las lágrimas al hablar de su eventual retiro del equipo nacional.

Scaloni confirmó que Lionel Messi será titular en el encuentro y lo describió como un momento muy especial para todos. "Por lo que ya declaró Leo, será un partido emotivo, especial, lindo. Hay que disfrutarlo, como siempre decimos. Yo soy el primero que disfruta poder entrenarlo", dijo el entrenador, y agregó: "Es un placer tenerlo. Esperemos que la gente que vaya a la cancha lo disfrute y que él mismo también lo haga".

El entrenador fue consultado sobre la participación del astro del fútbol y no dudó en afirmar que jugará. "Él juega, está claro, ¿cómo no va a jugar?", manifestó Scaloni. Además, el DT indicó que todos los jugadores, incluyendo a Messi, viajarán a Ecuador para el segundo partido de la doble fecha de Eliminatorias, "dependiendo de cómo terminen el partido contra Venezuela".

El momento más emotivo de la conferencia de prensa ocurrió cuando Scaloni se refirió al retiro de Messi. La emoción del entrenador fue evidente al hablar de lo que significará la ausencia del jugador para el grupo y sus ojos se llenaron de lágrimas al insistir sobre este que será el último partido oficial del capitán en territorio nacional.

La historia de Messi con la albiceleste en Argentina comenzó el 9 de septiembre de 2005, cuando debutó con 18 años contra Perú, por las Eliminatorias. Su primer gol en casa llegó tres años después, el 11 de octubre de 2008, contra Uruguay, también por las Eliminatorias. A lo largo de su carrera, jugó 45 partidos en el país, siendo el Estadio Monumental su escenario más recurrente, con 24 encuentros.