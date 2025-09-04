Se realizarán refacciones en las plazoletas San Juan Bosco y Barrio Libertador

Con el objetivo de mejorar los espacios públicos y revalorizar los puntos de encuentro barriales, la Municipalidad de la Ciudad de Salta avanzará en la puesta en valor de la plazoleta San Juan Bosco y la plazoleta del Barrio Libertador.

La obra, solicitada por la Subsecretaría de Espacios Verdes y aprobada mediante la Resolución N° 00274/2025, contempla trabajos de refuncionalización, reacondicionamiento y mejoras integrales que permitirán ofrecer a los vecinos espacios más seguros, accesibles y modernos.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $27.026.177,62 y se enmarca dentro del Plan de Obras Públicas 2025, en el ítem destinado a refacción y construcción de plazas. Además, será llevado adelante bajo el mecanismo de Contratación por Adjudicación Simple, lo que garantiza agilidad en los procesos administrativos y la pronta ejecución de los trabajos.

La iniciativa incluye la participación de profesionales de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos y de la Dirección General de Contrataciones de Obras Públicas, quienes integrarán la Comisión Evaluadora de Ofertas.