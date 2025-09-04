Tras los incidentes, CONMEBOL descalificó a Independiente

Deportes04/09/2025
independiente

La Unidad Disciplinaria de CONMEBOL decidió que, luego de los incidentes ante La U de Chile, Independiente de Avellaneda quede eliminado de la Copa Sudamerciana. 

La noticia se confirmó a través de redes sociales, donde compartieron imágenes del fallo. El equipo chileno avanza de esta manera a cuartos de final. Además, el elenco de Avellaneda fue sancionado con la disputa de siete partidos a puertas cerradas en futuros torneos.

sancion

