Tras los incidentes, CONMEBOL descalificó a Independiente

La Unidad Disciplinaria de CONMEBOL decidió que, luego de los incidentes ante La U de Chile, Independiente de Avellaneda quede eliminado de la Copa Sudamerciana.

La noticia se confirmó a través de redes sociales, donde compartieron imágenes del fallo. El equipo chileno avanza de esta manera a cuartos de final. Además, el elenco de Avellaneda fue sancionado con la disputa de siete partidos a puertas cerradas en futuros torneos.