Fotos en bikini y tips motivadores: La estrategia en redes sociales de la reina de la reventa ”The Armenian Girl”

Entre sus dos cuentas de Instagram y la de Facebook Tami P. sumaba más de 70 mil seguidores. Ahí publicitaba todo lo que ponía a la venta por izquierda, y claro, de lo que se llevaba su comisión. “The Armeninan Girl”, como se hacía llamar tenía, ofrecía: “Escribanía, todo entradas, quita de infracciones, Iphones y tecno y empresa de logística”.

Ahora, la mujer de 35 años duerme en un calabozo de la Policía de la Ciudad, presa por la reventa ilegal de entradas para espectáculos masivos, entre ellas, localidades para el partido por las Eliminatorias del Mundial 2026 entre Argentina y Venezuela.

La Policía de la Ciudad la capturó en las últimas horas, pero le venían siguiendo los pasos desde el 29 de agosto pasado. La atraparon en el barrio porteño de Villa Santa Rita junto a una suma millonaria de dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos y un arma. Parte de su familia cayó con ella, aunque la cara visible de la maniobra era Tami P..

“La actitud y la insistencia son las grandes claves del éxito”, posteaba en una de sus sugerentes fotos del perfil de Instagram mientras en las historias ponía talonarios de entradas, por ejemplo, para Argentina con la frase “estamos trabajando”, pero además vendía tickets para ver a Boca, a River Plate... Para lo que fuera.

Y, de paso, promocionaba la venta de mallas. “¡Descubre el bikini naranja que ilumina tus días de sol! Con un diseño vibrante y favorecedor, nuestro bikini resalta tu estilo y confianza en la playa. ¡Haz una declaración audaz con nuestro bikini naranja este verano!“. En otra de las publicaciones, donde se la ve casi sin ropa, comentaba: “Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta”.

Y en las histories hace una semana ya adelantaba que tenía entradas para el partido de esta noche de la Selección ante Venezuela, en lo que sería el último de Lionel Messi en el país por Eliminatorias: “Arrancamos, luz verde para comprar”.

Y exponía entradas para las plateas Sívori y Centenario altas a 280 mil pesos, y la Belgrano alta $380 mil. “Seguimos a full, con Tamara nadie se queda afuera”. Las plateas San Martín o Belgrano baja las cobraba 590 mil pesos.

La investigación se inició cuando agentes de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos detectaron en redes sociales un perfil bajo el nombre de “The Armenian Girl”, administrado por Tamara: ofrecía entradas para distintos eventos deportivos y artísticos.

Entre ellos, se promocionaban accesos a sectores exclusivos y no tanto, siempre con valores que superaban a los oficiales, ya sea para fútbol o recitales de gran convocatoria, como el Lollapalooza, el Quilmes Rock y espectáculos en el Movistar Arena.

La sospechosa capturada con las entradas para el partido de Argentina de esta noche

Según los investigadores, la mujer no solo publicaba las ofertas sino que intentaba diferenciarse de vendedores falsos.

En una de sus historias de Instagram advirtió: “Difundan, no permitamos que las ratas estafen a nadie”. Y agregó: “Las entradas pueden ser muy similares. Esto grones (sic) las imprimen con una máquina láser, pero jamás pueden quedar igual. No se dejen engañar por la emoción de ir al partido. No quiero ver gente llorando!!!!!”.

Las entradas que tenía para ver a la Selección

Con los elementos reunidos, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº8, a cargo de Maximiliano Vence, solicitó una orden de allanamiento que se hizo este miércoles en Llavallol al 1800, en Villa Santa Rita.

En el lugar fue identificada Tamara J.P.G., quien quedó imputada por la reventa de entradas para espectáculos masivos de carácter deportivo o artístico. Durante el procedimiento, los policías hallaron 5.018.000 pesos, 3.455 dólares, seis teléfonos celulares, además de varios dispositivos Samsung.

Los detenidos y lo secuestrado

También incautaron una notebook marca Exo gris, una CPU Mágnum negro y un revólver calibre .32 marca Houston con mango blanco, junto con seis municiones.

Entre la documentación secuestrada se encontraron siete hojas con registros de clientes, precios y ubicaciones de entradas, que incluían sectores del estadio Monumental para el partido de la Selección. Además, se decomisaron dos carnets del Club Atlético Boca Juniors a nombre de un socio.

Los posteos de la sospechosa

El procedimiento también permitió identificar a otros integrantes del entorno familiar de la imputada: V.S.G. (59 años, empleada doméstica), J.G.P.G. (29 años, plomero), V.P. (78 años, jubilado) y L.V.P.G. (22 años, editor de artes visuales).

Respecto al arma de fuego encontrada, se notificó a J.G.P.G.. En cuanto al dinero incautado, se dispuso la devolución de 2.072.000 pesos a L.P., tras acreditarse su procedencia. /Infobae