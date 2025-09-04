El golazo de Lionel Messi en su despedida con la Selección Argentina vs. Venezuela

Bajo el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el Monumental, la Selección Argentina presionaba a su par de Venezuela y merecía imponerse en el marcador. Sin embargo, el gol no llegaba y los minutos pasaban. Hasta que llegó Lionel Messi para romper la paridad con una verdadera obra de arte.

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio 🏟️



39' PT | 🇦🇷 ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA 🇻🇪



