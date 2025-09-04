El golazo de Lionel Messi en su despedida con la Selección Argentina vs. Venezuela

Deportes04/09/2025
messi

Bajo el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el Monumental, la Selección Argentina presionaba a su par de Venezuela y merecía imponerse en el marcador. Sin embargo, el gol no llegaba y los minutos pasaban. Hasta que llegó Lionel Messi para romper la paridad con una verdadera obra de arte.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día