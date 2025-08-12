El Materno Infantil valida un kit rápido para detectar Chagas en recién nacidos

Tras tres años de trabajo, el Hospital Público Materno Infantil, junto al Grupo de Investigación y Desarrollo en Chagas del Instituto Dr. César Milstein - CONICET y la empresa público-privada Neokit S.A.S., logró validar un kit rápido y de bajo costo para el diagnóstico de Chagas congénito.

Durante el proyecto se analizaron muestras de recién nacidos de madres con diagnóstico positivo, lo que permitió adaptar el prototipo a las necesidades reales de la salud pública y avanzar hacia su aprobación por la ANMAT. El hospital, a través de su Laboratorio de Biología Molecular y Citogenética, fue centro de referencia provincial para el diagnóstico de esta enfermedad, clave para la detección de casos de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo durante el embarazo.

Por ley, los bebés de madres portadoras son estudiados desde el nacimiento. Con esta nueva herramienta será posible confirmar la presencia del parásito de manera rápida en cualquier centro de salud, incluso de baja complejidad, y así iniciar de inmediato el tratamiento, aumentando las posibilidades de cura.

El test se realiza con una pequeña muestra de sangre del bebé que, al mezclarse con un reactivo, cambia de color según el resultado: violeta para negativo y azul para positivo.