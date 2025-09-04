Atentos conductores: Habrá un operativo especial para trasladar a un niño en vuelo sanitario al Garrahan

Durante la tarde de este jueves se realizará un operativo especial para trasladar en vuelo sanitario a un niño salteño, desde el Hospital Materno Infantil de Salta hacia el Hospital Garrahan, en Buenos Aires.

La Secretaría de Tránsito confirmó que inspectores municipales acompañarán el recorrido de la ambulancia que llevará al paciente hasta el aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

Por cuestiones de seguridad, no se informó el trayecto que seguirá la unidad sanitaria, con el objetivo de garantizar la fluidez del operativo y evitar demoras según informó DeFrenteSalta.

Este tipo de derivaciones se llevan a cabo en situaciones críticas, para que los pacientes accedan a atención médica de alta complejidad en centros especializados como el Garrahan, uno de los más prestigiosos del país.