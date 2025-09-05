El turismo también palpita el Milagro y espera movimiento para la fiesta de fe

El pueblo de Salta transita las jornadas más importantes del año, al vivir de lleno el tiempo del Milagro, con el inicio de la novena marcando los días hasta el 15 de noviembre, fecha en que se concretará la 333° procesión con los santos patrones, renovando el centenario pacto de fidelidad.

En ese contexto, fue en la mañana de este viernes que distintos organismos y áreas de la Municipalidad de Salta dieron a conocer cómo serán los operativos y actividades para la próxima semana, como parte de los solemnes cultos a los patronos tutelares.

Al respecto la subsecretaria de Desarrollo Turístico municipal, Julieta Decarpio, estuvo hablando con el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- donde comentó la expectativa que tienen desde el sector pues “la fe mueve, es un momento muy importante, son más de 700.000 personas que llegan y es importante para el turismo”.

Es por eso que la máxima fiesta de fe “nos ha puesto a trabajar, para poner a la ciudad como el centro de los ‘Caminos del Milagro’, así como los 'Caminos de Compostela'”, comentó la funcionaria, con la instalación de señalética tanto en la Capital como en otras localidades del Valle de Lerma, para marcar el sendero al encuentro de los santos patronos.

Asimismo indicó que el sábado 13, a las 19:00 horas, será el homenaje al Señor y la Virgen del Milagro, como también a los peregrinos, con el encendido de velas en la rotonda de la Av. Ex Combatientes. “Invitamos a que lleven sus velas para homenajear a los peregrinos”, extendió la propuesta para acercarse al sitio donde también se están pintando murales alusivos.

Ya sobre el impacto del Milagro en la actividad turística, Decarpio comentó: “Esperamos movimiento, si bien es un turismo regional, hay estimaciones del 65%” en reservas a la fecha. “Estamos atentos, siempre al movimiento del Milagro que implica un impacto económico y las reservas hablan de eso”, ponderó para concluir.