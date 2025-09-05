Dos policías faltaron sin justificación y se quedaron sin trabajo

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, dispuso la baja de dos agentes pertenecientes al Servicio Penitenciario y a la Policía provincial, tras comprobarse reiteradas inasistencias injustificadas durante 2023 y 2024.

Mediante el Decreto N° 552, se resolvió la desvinculación del Sargento 1º del Servicio Penitenciario, P.M.G, quien había acumulado seis inasistencias discontinuas e injustificadas en 2024. Dichas faltas fueron tipificadas como una “falta muy grave” según el Decreto Nº 360/1970. El sumario administrativo acreditó las ausencias, respetando el derecho de defensa del agente, y los dictámenes de las áreas jurídicas concluyeron en la aplicación de la sanción máxima. La medida rige a partir del 31 de julio de 2024.



Por otra parte, el Decreto N° 553 estableció la destitución por cesantía del Cabo de la Policía, C.A.H, quien incurrió en más de siete inasistencias consecutivas sin justificación durante 2023. Según el Reglamento General de la Policía, la conducta configuró abandono de servicio. El procedimiento sumarial acreditó la falta y garantizó el debido proceso.

Ambos decretos, destacan que el poder disciplinario constituye una potestad del Estado para garantizar el cumplimiento de la función pública. Tanto P.M.G como C.A.H fueron notificados y se dispuso la publicación oficial de las medidas.