En Salta también calculan una inflación arriba del 2%, con una tendencia "en alza"

Los gurúes del mercado elevaron sus pronósticos de inflación para lo que queda de 2025, en medio de la creciente volatilidad financiera desatada tras el cambio de esquema monetario, y para agosto pronosticaron un 2,1%.

Así, en la víspera de conocerse el dato inflacionario del mes pasado, el cual se anunciará por el INDEC este miércoles, los participantes del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA), que incluyeron 39 consultoras, centros de estudios y bancos, aumentaron en 0,4 puntos porcentuales su proyección para la inflación de agosto.

En la víspera de su anuncio, en Salta también calculan una inflación que no solo llegue al 2%, sino que podría superarlo, con el anticipo que la tendencia al alza se mantendrá como amenaza para el Gobierno, notándose ya un alza en los precios en estos primeros días de septiembre.

Así lo señaló Néstor Sánchez, periodista económico, en la charla que tuvo con InformateSalta donde señaló que el dato de inflación de agosto “estará arriba del 2%, y esto mientras este septiembre ya se registraron alimentos con subas”.

En este punto analizó que desde el Gobierno de la Nación van a tratar de explicar que esta escalada de precios “es el riesgo ‘kuka’, pero esta inflación ya no es por una cuestión anterior”. También que, con este escenario al alza “entramos en una etapa difícil de pronosticar porque dependerá mucho del gobierno y lo que defina”.

Con todo esto, ¿la inflación podría seguir subiendo durante los próximos meses? Sánchez no lo descartó: “Podría haber crecimiento inflacionario, todo dependerá de lo que pase con el dólar; si llega a pasar los $1400, hay un riesgo de suba de precios”, comentó para concluir.