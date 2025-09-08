Un colegio llevará el nombre de un salteño que murió en el ARA San Juan

El submarino ARA San Juan (S-42) se hundió un 15 de noviembre de 2017, en las profundidades del Atlántico sur. El hundimiento se produjo, como consecuencia de una serie de desperfectos técnicos que desencadenaron una tragedia en la que murieron sus 44 tripulantes.

Siete de los tripulantes eran salteños. Uno de ellos, Jorge Valdez, quien era oriundo de Hipólito Yrigoyen.

En el marco de los 40 años del Colegio Secundario Bachiller N⁰ 5090 de Hipólito Yrigoyen, se anunció que la institución será nombrada Jorge Valdez, en memoria del Suboficial Segundo.

Jorge Eduardo Valdez, fue alumno de la institución y se egresó de ella. Es por esto, que la comunidad educativa buscó esta forma de rendirle homenaje.