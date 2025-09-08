Javier Milei se reúne por segunda vez con su gabinete

Un día después de la derrota que sufrió el Gobierno en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reúne por segunda vez en lo que va del lunes con su Gabinete para analizar el rumbo de la gestión y, en esta oportunidad, se espera que profundice en las cuestiones económicas.

A diferencia de lo que ocurrió en el encuentro que se realizó por la mañana, en esta ocasión se sumó al grupo el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, que no había podido asistir a la Casa Rosada por cuestiones de agenda.

También asisten Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Se les suman la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además, también participa el asesor Santiago Caputo.

Por el lugar también pasaron algunos dirigentes del oficialismo que este fin de semana compitieron en territorio bonaerense, como el secretario de Civilización y Culto, Nahuel Sotelo. También el armador bonaerense, Sebastián Pareja. El primero responde a Santiago Caputo y el segundo, a Karina Milei.

Tras la derrota en casi toda la provincia, Milei reconoció ante su militancia que, “sin dudas, en el plano político” La Libertad Avanza tuvo “una clara derrota”, pero negó que fuera a haber cambios en el plano de la administración.

“Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, exclamó el mandatario nacional en el búnker que el partido montó en la localidad de Gonnet, en las afueras de La Plata.