Santiago Caputo habría propuesto a Juan Carlos Romero como Jefe de Gabinete

En las últimas horas Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei, le habría propuesto al presidente algunos cambios en el gabinete para conformar la "unidad nacional" y buscar un rescate del gobierno tras la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires.

En una maniobra política, de acuerdo a lo publicado por LaPolitícaOnline, Caputo busca patear del tablero a los Menem y quitarle poder a Karina Milei. En este marco es que habría propuesto que Juan Carlos Romero ocupe el lugar de Guillermo Francos quien en las últimas horas fue duramente criticado por las bases liberales.

En el caso de que Francos dé un paso al costado será acompañado por el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán. Para ese lugar, Caputo quiere a Joaquín de la Torre, que en los últimos días dijo que iba a votar a Gabriel Katopodis, como una manera de denostar el armado de Sebastián Pareja. De la Torre tuvo un paso traumático por el mileismo: su hermano Pablo fue echado por Sandra Pettovello de la secretaría de Niñez en medio de denuncias de sobresueldos.

A esto se le debe sumar que en caso de asumir como diputado, Petri dejará el vacante en Defensa para lo que Caputo tiene un sustituto. Rodrigo de Loredo, parte de los radicales más cercanos al gobierno, sería el señalado para ocupar el ministerio.

En Seguridad pasa lo mismo con Patricia Bullrich, que se va al Senado en diciembre. En su lugar Caputo propone a Guillermo Montenegro, que ganó las elecciones en la Quinta. En tanto que para correr a Martín Menem de la Cámara de Diputados, Caputo propone al titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.