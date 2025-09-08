Red narco en Villa Las Rosas: El miércoles serán los alegatos y se acerca el final del juicio

juicio villa las rosas

En el marco del proceso judicial que se lleva a cabo por la presunta red narco dentro del Penal de Villa Las Rosas, donde están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad, el final comienza a asomarse.

Este miércoles 10 de septiembre comenzarán los alegatos para los que se prevén entre tres y cuatro jornadas. Una vez finalizada esta instancia, se podría dictar sentencia el 23 de septiembre.

Uno de los imputados, Francisco Bisceglia, declaró frente al tribunal y con esto se culminó con las rondas de testimoniales. 

Los primeros en alegar serán los representantes de la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

