A sus 62 años y tras superar una enfermedad, pedalea a El Milagro

El Milagro, época de devoción, despierta en los salteños y en cada fiel momentos de reflexión y agradecimiento, trayendo consigo historias que toman protagonismo y que demuestran que la fe y el amor por los santos patronos mueve montañas.

José Gallardo tiene 62 años y se dirige al Señor y la Virgen del Milagro con su historia, su alegría y emoción, agradeciendo por una nueva oportunidad.

Años atrás paso por una enfermedad cardiaca por lo que hace seis años debieron colocarle un marcapasos, este momento lo llevó a reflexionar y a vivir con gratitud: “Esa fue la señal para agradecer, siempre agradecer” comentó a El Once TV.

Por eso, en esta oportunidad se sumó a los biciperegrinos de Perú, partiendo en una travesía por llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro para darles las gracias por su regalo: “Agradecer por todo lo que Dios me dio a mí y a toda mi familia” expresó emocionado.