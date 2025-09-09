Beneficios de ANSES: ¿Quiénes recibirán un plus de $42.000?

En septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) aplicará un aumento del 1,9% en los haberes. Junto con esta suba, dos grupos de beneficiarios accederán a pagos adicionales, entre ellos un refuerzo especial de $42.000.

Durante el mismo mes, la Anses continuará con el calendario de pagos para las distintas prestaciones. En el caso de la AUH, además de su haber mensual, se acreditará el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar.

Con la aplicación de la movilidad por inflación (1,9% en julio), la AUH pasará de $112.942 a $115.087. No obstante, ANSES mantiene la retención del 20% que se libera una vez acreditada la escolaridad y los controles sanitarios, por lo que el monto neto a cobrar será de $92.070. En tanto, la AUH por discapacidad sube de $367.757 a $374.744.

El Complemento Leche, parte del Plan 1000 Días, que busca garantizar el acceso a leche y alimentos nutritivos para madres gestantes y niños de hasta 3 años. Este beneficio se suma al cobro mensual de la Asignación por Embarazo.

La asistencia es automática y apunta a fortalecer la nutrición en los primeros años de vida, especialmente en hogares en situación de vulnerabilidad.

Con el ajuste del 1,9%, el monto del complemento se ubicará en $42.711 en septiembre.

El beneficio se dirige a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con niñas y niños de hasta 3 años.

Personas embarazadas que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.





