Diputados le dieron media sanción a la reforma del Código Procesal Penal de la Provincia

Este martes en la Cámara de Diputados de la provincia, se dio media sanción a la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Salta.

La iniciativa había sido adelantada a principios de año por el gobernador Gustavo Sáenz, esta semana, integrantes de la Corte de Justicia, la Defensoría General y la Procuración General defendieron la iniciativa en el recinto de la Legislatura.



La miembro informante del proyecto fue la diputada Socorro Villamayor, quien hizo referencia a los principales puntos de reforma. Se destacó la oralidad y el impacto de esta sobre la justicia y su evolución durante los últimos años.

“La oralidad es el eje de todo el proceso y nos permite una mayor transparencia. Con las modificaciones estamos hablando de una publicidad plena y beneficio a la víctima con este instituto como así, la transparencia” detalló la diputada.

Villamayor hizo referencia a que las reformas del Código Procesal Penal, aportaran también herramientas contra el crimen organizado, persecución del delito y herramientas para tecnológicas como el agente encubierto.



La iniciativa fue aprobada con la negativa del diputado Roque Cornejo, quien presentó un dictamen en minoría. Mientras que Sofía Sierra y José Gauffin, se mostraron en contra de algunos de los puntos expuestos.

La iniciativa pasó al Senado en revisión.