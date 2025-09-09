Diputados debatirán la reforma del Código Procesal Penal en Salta

La Cámara de Diputados de Salta se prepara para debatir un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que busca introducir modificaciones al Código Procesal Penal de la Provincia.

La iniciativa apunta a reforzar la oralidad en los procesos judiciales y a incorporar mayores herramientas tecnológicas en el sistema.

El diputado por Cerrillos y presidente de la Comisión de Justicia, Luis Albeza, indicó que se trata de “una reforma sólida” que apunta a dar mayor dinamismo a los procesos judiciales. “Aporta al sistema de oralidad. Cuando las partes hacen sus exposiciones, se hace de manera oral cuando antes se hacía de forma escrita; es decir, el juez se involucra escuchando a las partes”, subrayó.

Entre las modificaciones destacadas, el legislador señaló la flexibilización del sistema de acuerdos, recordando que el 90% de los juicios en la provincia se resuelve a través de la vía abreviada.

“Llevará a que los conflictos se resuelvan más rápido y garantiza mayor participación popular”, concluyó.