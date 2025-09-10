Denuncian abandono de vivienda y maltrato animal en Ciudad del Milagro

Un vecino del barrio Ciudad del Milagro, en la zona norte de Salta, denunció el abandono de una vivienda cuyos propietarios se habrían ausentado dejando varios animales encerrados y en condiciones deplorables.

Uno de los perros se encuentra en grave estado de salud, con heridas abiertas en la parte trasera de su cuerpo.

Según el relato del denunciante, dentro del domicilio se escuchan más animales, entre ellos perros y gatos. Mientras tanto, el jardín está cubierto de excrementos y rodeado de basura acumulada, lo que representa un foco infeccioso y un riesgo sanitario para la zona.

El vecino aseguró que, pese a brindarle alimento al animal herido, la situación es insostenible. “El estado de la casa es deplorable. Entre la basura y los desechos quedó un perro abandonado con heridas en carne viva”, expresó en el Once Tv.

La denuncia ya fue radicada en la Policía, aunque hasta el momento se desconoce la identidad de los propietarios del inmueble.

Los vecinos reclaman la intervención de las autoridades municipales y de organismos de protección animal para rescatar a los animales y sanear el lugar.