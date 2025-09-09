Por segundo día, el dólar en Salta supera los $1400 y su techo es incierto

Nuevamente, las miradas se posicionan en la cotización del dólar, con los vaivenes que está presentando en sus valores la cotización de la moneda extranjera, teniendo por estas horas el impacto de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Entre los primeros impactos de la contienda que significó un revés para el Gobierno Nacional, los ojos se posicionaron en cómo fue la reacción de los mercados y, por consiguiente, cómo iban a ser los valores en la divisa estadounidense, la cual volvió a aumentar.

En ese contexto, ¿cómo están los números para este martes? En alza todavía, siendo la segunda jornada consecutiva en registrar un aumento en los valores que tiene en la cotización, dentro de la city salteña, principalmente en la divisa “paralela” o “blue”.

Mientras que, durante el lunes, el dólar cerró a $1400 para la venta y a $1370 para la compra, en la mañana de este martes los números ya eran más altos, pues estaba a $1380 en venta y $1420 para la compra. Inclusive, rondando el mediodía, el sitio InfoDolar cotizó a la divisa a $1437.