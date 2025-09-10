Apuñaló a un hombre y lo dejó al borde de la muerte, esperará el juicio detenido

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde la jueza de Garantías 6 del distrito Centro, Sandra Espeche, analizó el pedido de prisión preventiva realizado oportunamente para un un hombre de 25 años, imputado como autor del delito de tentativa de homicidio simple.

Tras haber escuchado los fundamentos de las partes, hizo lugar a lo solicitado por el fiscal González y dictó la prisión preventiva del acusado, fundamentando su decisión en los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, en atención a la gravedad del hecho investigado.

El hecho ocurrió el pasado 13 de agosto en una vivienda de Villa El Sol, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde en circunstancias que se buscan establecer, un hombre de 31 años resultó lesionado en la zona torácica con un arma blanca. Tras ser auxiliado, fue derivado de urgencia al hospital San Bernardo, donde fue hospitalizado y se lo diagnosticó con herida con arma blanca toracoabdominal con hemoneumotorax abdominal.