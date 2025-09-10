Con 16 años, vende tortillas a la parrilla cada mañana en el centro: "Es un ejemplo para la juventud"

Definitivamente la juventud no está perdida y esto lo demuestran distintas historias que se cuentan a diario sobre chicos y chicas que desde el lugar en donde están buscan aportar su granito de arena para lograr un cambio en este mundo o al menos en el contexto que le toca vivir a cada quien.

A través de redes sociales, nos llegó la historia de un joven de 16 años, que seguramente como muchos, intentan generar ingresos por necesidades propias o familiares en un contexto económico complicado para el país.

Esta historia es sobre un adolescente que a diario se instala en horas de la mañana, desde muy temprano, en la intersección de calles Adolfo Güemes y Leguizamón de nuestra ciudad, para vender tortillas a la parrilla y otros productos artesanales de panadería.

Pero son sus tortillas el producto destacado, más si tenemos en cuenta que no se conoce otro lugar donde se venda este producto durante la mañana.

“Son muy ricas, pero no solo vengo por las tortillas sino que me admiro mucho al jovencito porque uno está durmiendo y él está pasando con su carrito todos los días a las 5 para ponerse a vender. Es un gran ejemplo para muchos jóvenes. Hablé con él y con orgullo me decía que lo hace para sacar a su familia adelante” relató la clienta

Publicada la nota, en el portal Las Informantes del día, se generaon más de 130 comentarios, todos fueron de aliento, admiración y buenos deseos.

Sus clientes no dejaron de felicitar la calidad de los productos. Pero uno de los comentarios que llamó la atención es el de una joven que asegura que una profesora lo corría de clases porque estaba cansado, sin entender que lo que está pasando en su día a día.