El "Albo" recibe a Arsenal con dos regresos clave en defensa

Gimnasia y Tiro buscará reafirmar su fortaleza en casa cuando reciba a Arsenal de Sarandí este sábado a las 21:30 en el estadio Michael A. Torino, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

Tras el empate frente a All Boys, el “Albo” apunta a consolidarse como local y dar un paso firme hacia la clasificación al Reducido, con apenas cuatro fechas restantes en la fase regular.

La buena noticia para el entrenador Teté Quiroz llega desde la defensa: Gabriel Díaz y Manuel Guanini, los zagueros centrales, vuelven a la convocatoria tras cumplir sus suspensiones. Su presencia aportará experiencia y solidez en un tramo decisivo del torneo.

La principal incógnita de cara al encuentro está en la delantera: Quiroz deberá decidir si mantiene a Nicolás Contín como referencia ofensiva o apuesta por el regreso de Renzo Reynaga. La decisión final se confirmará tras la práctica formal de fútbol programada para estos días.