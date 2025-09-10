“Vamos a transformar Salta con convicción, coraje y capacidad”, dijo Royón

En un masivo acto en el Monumento a Güemes, que reunió a más de 500 referentes femeninas de toda la provincia, incluyendo intendentas, concejalas, diputadas y líderes sociales, Flavia Royón, candidata a Senadora por el frente "Primero los Salteños", puso en valor el rol activo de las mujeres en la construcción política, más allá de las cuotas o espacios tradicionales.

Durante su discurso, la ex funcionario nacional destacó la importancia de la representación femenina en la política.

“Este es nuestro tiempo. No necesitamos cupos para demostrar lo que sabemos hacer. Somos mujeres decididas a transformar Salta con convicción, coraje y capacidad”.

La convocatoria, organizada bajo la consigna “Primero las Salteñas”, puso en valor la construcción de liderazgo femenino en la política local y proyectó un mensaje de consolidación para la candidatura de Royón.