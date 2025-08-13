Lo condenaron por romper una camioneta para robar una mochila llena de dólares

Un hombre fue condenado a siete meses de prisión efectiva luego de forzar la ventanilla de una camioneta para sustraer una mochila con dólares y una computadora, en un hecho ocurrido en la intersección de las calles Los Tiatines y avenida Reyes Católicos de la ciudad de Salta.

El robo ocurrió el 13 de marzo, pasadas las 20:00, cuando la víctima, un hombre de 52 años, se ausentó de su vehículo por un breve lapso. Aprovechando esa oportunidad, un delincuente de 40 años rompió la ventanilla trasera izquierda de la camioneta y huyó con la mochila que contenía una importante suma de dinero en dólares, una computadora portátil y otros efectos personales.

El accionar del ladrón fue captado por cámaras de seguridad que lo registraron a bordo de una motocicleta. La investigación, que incluyó el relevamiento de cámaras del Sistema de Emergencias 911, permitió reconstruir el recorrido del delincuente desde la zona sudeste de la ciudad hasta el lugar del hecho y su posterior huida hacia el mismo sector.

Gracias a las tareas de vigilancia y al análisis de redes sociales, se logró identificar plenamente al autor del robo y vincularlo con el rodado utilizado en el ilícito. Estos elementos fueron cruciales para que la Justicia avanzara en el caso, que culminó con una audiencia flexible y multipropósito.

Finalmente, el juez de Garantías interviniente homologó el acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado las partes. En su dictamen, según indicó prensa del Poder Judicial, condenó al acusado a siete meses de prisión de ejecución efectiva por el delito de robo simple.

En el proceso, se se tuvo en cuenta la reparación ofrecida a la víctima, con dinero en efectivo y una motocicleta.