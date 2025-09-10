Los peregrinos de Tolar Grande y Mina Patito avanzan unidos hacia el Milagro

En la recta final hacia el triduo del Señor y la Virgen del Milagro, las historias de fe de los peregrinos conmueven a toda Salta. Este miércoles se vivió un momento único: las dos grandes columnas que recorren las montañas, desde Tolar Grande y Mina Patito, se reunieron para conformar un solo grupo en San Antonio de los Cobres. Tras un día de descanso, continuarán juntos el camino hacia la Catedral.

"Este año fue particular porque en Olacapato tuvimos una tormenta de nieve y retrasamos la salida, pero gracias a Dios logramos seguir”

Con canciones, rezos y banderas, los caminantes enfrentaron nevadas, vientos y bajas temperaturas, pero el fervor los mantiene firmes. “Vamos a los pies del Señor y la Virgen del Milagro con mucho fervor. Este año fue particular porque en Olacapato tuvimos una tormenta de nieve y retrasamos la salida, pero gracias a Dios logramos seguir”, contó una peregrina que camina desde 2015.

Otro fiel destacó que, pese a las inclemencias, el objetivo está cerca: “Iniciamos el 5 de septiembre a la 1 de la mañana. Nos agarró el viento, el frío y la nieve, pero ya estamos todos bien. Vamos a llegar el 14 a las 18.30 aproximadamente”.

La devoción atraviesa generaciones y fronteras. Un peregrino que viaja desde Buenos Aires relató: “Lo hago porque mi papá era salteño, nos llevaba siempre al Milagro y me quedó esa costumbre. Desde 2019 camino con la gente de Tolar, y es increíble cómo se multiplicó la cantidad de personas”.

"Mi papá era salteño, nos llevaba siempre al Milagro y me quedó esa costumbre"

Las historias también están marcadas por el dolor y la esperanza. Una mujer compartió su experiencia más profunda: “Empecé porque tenía a mi hijo enfermo. Peregriné con él en brazos y, tras años de sufrimiento, el Señor me lo alivió y se lo llevó. Desde hace 14 años camino con mis otros cinco hijos, agradeciendo por la fortaleza que nos da”.

Cada paso de estos peregrinos reafirma el espíritu del Milagro: fe, sacrificio y agradecimiento. Unidos en una sola muchedumbre, avanzan hacia la Catedral para reencontrarse con el Señor y la Virgen del Milagro, en una de las manifestaciones religiosas más importantes de la provincia.