Feria del Milagro: Aseguran que todos los puestos se asignaron por sorteo y de forma transparente

A pocas horas de la apertura de la Feria del Milagro en el Parque San Martín, la Municipalidad de Salta salió a explicar en detalle la organización del evento, luego de que un grupo de feriantes reclamara por la ubicación de los puestos y las condiciones de instalación.

Al respecto, Esteban Carral, responsable de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta, en el Once TV, aclaró que todos los puestos se distribuyeron de manera transparente a través de un sorteo público que contó con la presencia de más de 150 feriantes como testigos, a la vez que aseguró que "están trabajando para brindar la seguridad necesaria tanto para los puesteros como para el público en general".

Por su parte, Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras, en La Mañana de CNN Salta, explicó que están dialogando para dar solución al reclamo de alrededor de 30 puesteros que expresaron su disconformidad con los puestos asignados.

No obstante, aseguró que desde un primer momento se trabajó con el objetivo de garantizar seguridad, comodidad y buena visibilidad para todos los feriantes. “Hemos puesto mucho esfuerzo, inversión y coordinación para que los feriantes tengan un año exitoso y los vecinos disfruten de un evento seguro y atractivo”, agregó.

Gran expectativa

La Feria del Milagro abrirá mañana jueves 11 de septiembre a las 10 de la mañana y funcionará hasta el lunes 15, con expectativas de normalizar el Parque San Martín el martes 16, dejando todo listo para la vida cotidiana de la ciudad.

"Se incorporaron nuevos juegos, iluminación LED, servicios médicos, baños químicos y demás. Además, el patio gastronómico contará con shows diarios y espacios para disfrutar comidas típicas, mientras que las plazas ofrecerán atractivos variados, pensados para toda la familia", contó.