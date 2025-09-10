Comenzaron los preparativos para la Feria del Milagro: Más de 600 feriantes desde mañana

Desde mañana y hasta el 15 de septiembre, el Parque San Martín será escenario de la Feria del Milagro, que reunirá a más de 600 feriantes con una amplia variedad de rubros, patio gastronómico, shows y servicios municipales. La feria funcionará de 10 a 22 horas en las siete plazas del Parque, desde calle Córdoba hasta la Irigoyen.

La subsecretaria de Paseos de Compras, Lourdes Roldán, explicó a CNNSalta que “esta noche comienza el armado y mañana a las 10 de la mañana ya estará todo listo. Son más de 600 feriantes inscriptos que van a participar de esta feria tan importante”.

Reconoció que hubo algunos reclamos por la asignación de espacios, pero aclaró que “son tensiones de principio de armado de ferias, que no solo pasa acá sino en todas, pero siempre se resuelven de la mejor manera. Esperamos que mañana ya estemos en pleno funcionamiento”.

La funcionaria destacó las mejoras en infraestructura, como la colocación de más de 100 postes de iluminación y pantallas gigantes que transmitirán la llegada de peregrinos, el Pacto de Fidelidad y la procesión. También habrá servicios municipales como camión odontológico y trámites de licencias.

Sobre la oferta de productos, Roldán detalló: “Van a encontrar artesanías en plata, madera y piedras, bijouterie, indumentaria, juguetes, calzado, alimentos regionales y pastelería de la mejor”.