Peregrinos en camino: Conocé las ubicaciones de los puntos de asistencia en Salta

La Subsecretaría de Defensa Civil avanza con la coordinación de los distintos nodos de asistencia destinados a los miles de peregrinos que caminan hacia la Catedral Basílica de Salta para honrar al Señor y a la Virgen del Milagro.

El director general de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, informó que este martes quedaron instalados los primeros puestos en El Maray (Chicoana) y en Puente Morales (ruta nacional 68, Cafayate). Allí se brinda acompañamiento junto a kinesiólogos para los peregrinos que recorren largas distancias desde Cachi, La Poma, Luracatao, Cafayate, Angastaco, San Carlos y otras localidades de los Valles Calchaquíes.

Para mañana está previsto habilitar el nodo de Santa Rosa de Tastil, en Campo Quijano, con el objetivo de asistir a quienes llegan desde la puna salteña, entre ellos los caminantes de San Antonio de los Cobres y pueblos cercanos. Ese mismo día se instalará también el nodo del dique La Ciénaga, en El Carmen (Jujuy), que permanecerá activo hasta el 12 de septiembre. Se trata de un punto estratégico para recibir a los peregrinos de Nazareno, Iruya y Santa Victoria Oeste, entre otros.

Finalmente, el 12 de septiembre se sumará otro puesto de asistencia en Cobos, General Güemes, para acompañar a las columnas que se dirigen hacia la capital salteña.

El operativo se desarrolla en conjunto con el Colegio de Fisioterapeutas, Kinesiólogos y Terapistas Físicos de Salta, además de áreas locales y otros organismos provinciales, que refuerzan la atención en cada punto del recorrido.

De esta manera, el Estado busca garantizar que los peregrinos puedan contar con contención médica y física, además de hidratación y descanso en los tramos más exigentes del camino.