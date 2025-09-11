¿Salís a milagrear? Estas son las recomendaciones del equipo de salud del Materno Infantil

En la antesala del Triduo del Señor y la Virgen del Milagro, miles de salteños se preparan para caminar kilómetros con fe y devoción. Ante ello, el Hospital Público Materno Infantil compartió recomendaciones para que la experiencia se viva con seguridad.

Consejos de los profesionales de la salud:

Protegete del sol: usá gafas, gorros, protector solar.

usá gafas, gorros, protector solar. Hidratate con agua potable : evitá tés, jugos o bebidas azucaradas.

: evitá tés, jugos o bebidas azucaradas. Calzado y ropa adecuada: zapatillas cómodas y ropa liviana.

zapatillas cómodas y ropa liviana. Descansá durante la caminata para prevenir agotamiento.

durante la caminata para prevenir agotamiento. Elongá piernas, caderas y brazos para evitar lesiones.

piernas, caderas y brazos para evitar lesiones. Elegí alimentos saludables : frutas frescas y frutos secos (nueces, almendras, castañas).

: frutas frescas y frutos secos (nueces, almendras, castañas). Evitá las comidas callejeras para reducir riesgos digestivos.

para reducir riesgos digestivos. Niños : que recorran distancias cortas y siempre bajo supervisión adulta.

: que recorran distancias cortas y siempre bajo supervisión adulta. Embarazadas, personas en postoperatorio o con enfermedades respiratorias: se recomienda no peregrinar ni exponerse a aglomeraciones.

“Le pedimos a la población que siga estos consejos y haga un uso responsable de las emergencias. Así podremos milagrear en paz”, remarcaron desde sus redes.