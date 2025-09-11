¿Salís a milagrear? Estas son las recomendaciones del equipo de salud del Materno Infantil

¿Salís a milagrear? Estas son las recomendaciones del equipo de salud del Materno InfantilEl Milagro en Salta11/09/2025
En la antesala del Triduo del Señor y la Virgen del Milagro, miles de salteños se preparan para caminar kilómetros con fe y devoción. Ante ello, el Hospital Público Materno Infantil compartió recomendaciones para que la experiencia se viva con seguridad.
Consejos de los profesionales de la salud:
- Protegete del sol: usá gafas, gorros, protector solar.
- Hidratate con agua potable: evitá tés, jugos o bebidas azucaradas.
- Calzado y ropa adecuada: zapatillas cómodas y ropa liviana.
- Descansá durante la caminata para prevenir agotamiento.
- Elongá piernas, caderas y brazos para evitar lesiones.
- Elegí alimentos saludables: frutas frescas y frutos secos (nueces, almendras, castañas).
- Evitá las comidas callejeras para reducir riesgos digestivos.
- Niños: que recorran distancias cortas y siempre bajo supervisión adulta.
- Embarazadas, personas en postoperatorio o con enfermedades respiratorias: se recomienda no peregrinar ni exponerse a aglomeraciones.
“Le pedimos a la población que siga estos consejos y haga un uso responsable de las emergencias. Así podremos milagrear en paz”, remarcaron desde sus redes.
