¿Salís a milagrear? Estas son las recomendaciones del equipo de salud del Materno Infantil

El Milagro en Salta11/09/2025
Peregrinos

En la antesala del Triduo del Señor y la Virgen del Milagro, miles de salteños se preparan para caminar kilómetros con fe y devoción. Ante ello, el Hospital Público Materno Infantil compartió recomendaciones para que la experiencia se viva con seguridad.

Consejos de los profesionales de la salud:

  • Protegete del sol: usá gafas, gorros, protector solar.
  • Hidratate con agua potable: evitá tés, jugos o bebidas azucaradas.
  • Calzado y ropa adecuada: zapatillas cómodas y ropa liviana.
  • Descansá durante la caminata para prevenir agotamiento.
  • Elongá piernas, caderas y brazos para evitar lesiones.
  • Elegí alimentos saludables: frutas frescas y frutos secos (nueces, almendras, castañas).
  • Evitá las comidas callejeras para reducir riesgos digestivos.
  • Niños: que recorran distancias cortas y siempre bajo supervisión adulta.
  • Embarazadas, personas en postoperatorio o con enfermedades respiratorias: se recomienda no peregrinar ni exponerse a aglomeraciones.
“Le pedimos a la población que siga estos consejos y haga un uso responsable de las emergencias. Así podremos milagrear en paz”, remarcaron desde sus redes.

