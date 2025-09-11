El riesgo país por encima de los 1.000 puntos ¿cuáles son las consecuencias?

Tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses, el riesgo país volvió a superar el umbral clave de los 1.000 puntos básicos, marcando de esa manera un máximo de casi un año.

En medio de un año electoral y con comicios desdoblados, la incertidumbre es uno de los principales drivers para el incremento del indicador de deuda internacional junto con la falta de acumulación reservas del Banco Central (BCRA).

"Nosotros lo que vemos es que teniendo tantas reservas, no tenemos apuro para comprar. Dejando pasar el año electoral, yendo eventualmente al mercado a refinanciar la deuda, se va a hacer muy fácil acumular reservas. Es al revés. Hay que tener acceso al mercado para que las compras de reservas que uno pueda hacer durante el año queden en el Banco Central y no tengan que ir en pagos netos de deuda", señaló Vladímir Werning vicepresidente de la autoridad monetaria.

La principal consecuencia de esto es que el aumento del riesgo país no permite la posibilidad de que la Argentina pueda endeudarse en el exterior a tasas más accesibles. Incluso, en estos niveles, la intención de Vladimir Werning de tomar deuda para luego poder acumular reservas se dificultaría.