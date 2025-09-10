Alerta peregrinos: Se vienen días con altas temperaturas

Clima10/09/2025
salta calor

Se viven en toda la provincia de Salta días de emoción y fe, pues estamos a poco de renovar el pacto de Fe con el Señor y la Virgen del Milagro. 

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, para los próximos días se esperan temperaturas cercanas a los 30° grados, tal como se vivió este miércoles. 

peregrinos punaLos peregrinos de Tolar Grande y Mina Patito avanzan unidos hacia el Milagro

El jueves será el día que menos se sienta el calor en Capital y el Valle de Lerma, con mínimas de 14° y máximas de 21°. Para el viernes, ascenderá la máxima a 24°. 

Para el fin de semana, y hasta el lunes 15 de septiembre, las mínimas rondarán entre los 12° y los 15°, mientras que las máximas treparán hasta los 29°, siendo el lunes el día más caluroso. 

Se recomienda a los peregrinos mantenerse hidratados. Mientras que quienes se sumen en los próximos, tomar las precauciones correspondientes para evitar sufrir las consecuencias del clima. 

peregrino puna 10Las emotivas imágenes de los peregrinos que bajan de la Puna


 

