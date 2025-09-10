Alerta peregrinos: Se vienen días con altas temperaturas

Se viven en toda la provincia de Salta días de emoción y fe, pues estamos a poco de renovar el pacto de Fe con el Señor y la Virgen del Milagro.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, para los próximos días se esperan temperaturas cercanas a los 30° grados, tal como se vivió este miércoles.

El jueves será el día que menos se sienta el calor en Capital y el Valle de Lerma, con mínimas de 14° y máximas de 21°. Para el viernes, ascenderá la máxima a 24°.

Para el fin de semana, y hasta el lunes 15 de septiembre, las mínimas rondarán entre los 12° y los 15°, mientras que las máximas treparán hasta los 29°, siendo el lunes el día más caluroso.

Se recomienda a los peregrinos mantenerse hidratados. Mientras que quienes se sumen en los próximos, tomar las precauciones correspondientes para evitar sufrir las consecuencias del clima.



